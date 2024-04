Aumenta la produzione di pomodoro fresco a Venturina Terme

, situato a Venturina Terme , raddoppia la produzione per la campagna del pomodoro fresco e, di conseguenza, prevede l'assunzione del doppio di lavoratori stagionali rispetto al 2023.Una conseguenza dell’aumento degli ettari coltivati, superiore ai 1.200, per cui si prevede, per il periodo luglio-ottobre 2024, la raccolta di circa un milione di quintali di pomodoro fresco .

