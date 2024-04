Auguri social e tantissimi commenti per Matias Soulé. Ha iniziato la Juventus con il post del 'buon compleanno' per l'argentino e poi hanno proseguito i tifosi. Un compleanno sicuramente felice per la stagione di Mati con la maglia del Frosinone , reso un po' più amaro per l'errore dal dischetto contro il Napoli . Al di là di questo aspetto l'attaccante esterno ha dimostrato di essere dentro la partita con giocate importanti e una forte mentalità.

Soulé, futuro Juve e commento tifosi Tanti i sostenitori di Matias Soulé e, infatti, la maggior parte dei commenti è positiva per lui e per il suo futuro. C'è chi ha scritto: 'L’anno prossimo è nostro, non voglio sentire nulla' e chi invece spera 'non siano gli ultimi da tesserato Juve' .

Matias Soulé Juventus Frosinone Serie A Premier League Tifosi

