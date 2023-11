Audizioni sulla manovra in Commissione Bilancio di Camera e Senato

Audizioni oggi sulla manovra in Commissione Bilancio di Camera e Senato. Il leader di Confindustria, Carlo Bonomi, ha lamentato"l'assenza di una strategia di crescita". Mentre secondo il presidente di Upi Michele de Pascale, ci sono"tagli pesantissimi". Secondo Bankitalia, "la decisione di attuare una manovra espansiva, associata a un piano di privatizzazioni, implica che il rapporto tra il debito pubblico e il Pil scenda solo marginalmente nel prossimo triennio.

L'elevato livello del rapporto è un elemento di vulnerabilità per il Paese, riduce gli spazi di manovra per fronteggiare eventuali shock avversi" Bankitalia: economia debole nel trimestre, Pil 2023 a +0,7% "Gli indicatori ad alta frequenza, pur fornendo un quadro ancora largamente incompleto, suggeriscono che l'attività economica rimane debole nel trimestre in corso". Lo ha detto il vice capo dipartimento Economia e Statistica di Bankitalia Andrea Brandolini in audizione sulla manovra, confermando la previsione di crescita per quest'anno allo 0,7

