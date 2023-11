Le audizioni sul disegno di legge di bilancio sono iniziate venerdì scorso e sono proseguite fino a martedì mattina. Le istituzioni e le associazioni di categoria hanno espresso i loro giudizi nella commissione Bilancio del Senato. Le audizioni più importanti e attese si sono svolte lunedì, con la partecipazione di Banca d'Italia, Confindustria, l'ISTAT e l'ANCI. Il dibattito sulla manovra finanziaria è entrato nella sua fase decisiva.

:

İLPOST: Audizioni sul disegno di legge di bilancioLe audizioni sul disegno di legge di bilancio sono iniziate e hanno coinvolto varie istituzioni e associazioni di categoria . Il dibattito sulla manovra finanziaria è entrato nella sua fase decisiva.

Fonte: ilpost | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Audizioni sulla manovra in Commissione Bilancio di Camera e SenatoIl leader di Confindustria lamenta l'assenza di una strategia di crescita, mentre Bankitalia conferma l'economia debole nel trimestre e la previsione di crescita del Pil per il 2023 allo 0,7%

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

CORRİERE: La riforma costituzionale e la legge elettorale in ItaliaLa riforma costituzionale prevede un premio di maggioranza del 55 per cento. Secondo me, il premio di maggioranza non ha alcun fondamento. Dobbiamo copiare dai francesi e dagli inglesi e adottare una legge elettorale maggioritaria. Ogni elettore saprebbe il nome e il cognome del senatore e del deputato che lo rappresenta ed elimineremmo i governi di coalizione nei quali i partitini diventano determinanti e possono far cadere il governo: proprio il contrario della democrazia.

Fonte: Corriere | Leggi di più »

SOLE24ORE: Italia all'avanguardia con la legge 130 del 15 settembre 2023Italia all'avanguardia con la legge 130 del 15 settembre 2023 che prevede nel 2024 l'avvio di screening per il diabete 1 e la celiachia nella fascia pediatrica, da 0 a 17 anni.

Fonte: sole24ore | Leggi di più »

SOLE24ORE: La spirale che porta in alto i costi dei fondi comuni in ItaliaStudi di Banca d’Italia hanno fatto toccare con mano il legame esistente tra l’aumento dei costi dei fondi comuni e la forte crescita della raccolta dei fondi a scadenza in Italia

Fonte: sole24ore | Leggi di più »

SOLE24ORE: Ortofrutta, Italia da terzo esportatore a sedicesimo: ecco le misure anticrisiDalle pere agli agrumi, il settore punto di forza del made in Italy è in difficoltà: in arrivo un Fondo da 270 milioni per il 2024-26 a cui si aggiungono aiuti ad hoc per le filiere a rischio

Fonte: sole24ore | Leggi di più »