Le audizioni sul disegno di legge di bilancio sono iniziate venerdì scorso e sono proseguite fino a martedì mattina. Le istituzioni e le associazioni di categoria hanno espresso i loro giudizi nella commissione Bilancio del Senato. Le audizioni più importanti e attese si sono svolte lunedì, con la partecipazione di Banca d'Italia, Confindustria, l'ISTAT e l'ANCI. Il dibattito sulla manovra finanziaria è entrato nella sua fase decisiva.

:

AGENZİA_ANSA: Audizioni sulla manovra in Commissione Bilancio di Camera e SenatoIl leader di Confindustria lamenta l'assenza di una strategia di crescita, mentre Bankitalia conferma l'economia debole nel trimestre e la previsione di crescita del Pil per il 2023 allo 0,7%

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

REPUBBLİCA: Welfare a rischio, debito vulnerabile, nulla per la crescita: il fragilissimo equilibrio della manovra MeloniNelle audizioni tutte i limiti della legge di Bilancio. Per la Corte dei Conti quadro 'esposto alle intemperie” e prestazioni sanitarie in pericolo. Tagli…

Fonte: repubblica | Leggi di più »

CORRİERE: La riforma costituzionale e la legge elettorale in ItaliaLa riforma costituzionale prevede un premio di maggioranza del 55 per cento. Secondo me, il premio di maggioranza non ha alcun fondamento. Dobbiamo copiare dai francesi e dagli inglesi e adottare una legge elettorale maggioritaria. Ogni elettore saprebbe il nome e il cognome del senatore e del deputato che lo rappresenta ed elimineremmo i governi di coalizione nei quali i partitini diventano determinanti e possono far cadere il governo: proprio il contrario della democrazia.

Fonte: Corriere | Leggi di più »

SOLE24ORE: Italia all'avanguardia con la legge 130 del 15 settembre 2023Italia all'avanguardia con la legge 130 del 15 settembre 2023 che prevede nel 2024 l'avvio di screening per il diabete 1 e la celiachia nella fascia pediatrica, da 0 a 17 anni.

Fonte: sole24ore | Leggi di più »

SOLE24ORE: Legge di bilancio, Bonomi: ragionevole sul cuneo ma manca una strategia di crescitaIl presidente di Confindustria in audizione al Senato: bene i benefici fino a 1.400 euro ai redditi bassi

Fonte: sole24ore | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Occupazioni, nuovo reato: sgomberi e pena di 9 anni. La proposta di legge di FdIFino a 9 anni di carcere. E una sanzione che può arrivare a 25mila euro. Con...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »