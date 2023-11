Attivisti arrestati per interruzione del traffico a Bologna

Dopo una notte trascorsa ai domiciliari, nel processo per direttissima tenutosi alle 10 di stamani la giudice del Tribunale di Bologna“armate” di pettorine e cartelli avevano infatti interrotto il traffico tra le uscite 8 via Michelino e 7bis Porrettana in direzione Casalecchio di Reno. Due di loro, utilizzando unae interruzione di pubblico servizio, l’arresto è stato convalidato per i primi due capi d’accusa, ma non per l’accusa di interruzione di pubblico servizio aggravata

. Per due degli attivisti la giudice ha disposto il divieto di dimora a Bologna, mentre per il terzo l’obbligo di firma.. L’arresto per violenza privata aggravata, avvenuto ieri, è da ricondursi all’aver messo a rischio la propria incolumità e quella degli automobilisti. Inoltre i tre, secondo la Questura, erano ritenuti i promotori dell’azione di protesta, ruolo tuttavia non riconosciuto, come ha spiegatotre giovani con lo striscione “Fondo di riparazione” sono entrati nel palazzo facendo risuonare allarmi acustici e chiedendo: “E’ gravissimo che il Governo risponda così alle richieste disperate della cittadinanza. Se non verremo numerose e numerosi domani, sapranno che possono farlo e farlo sempre peggio nel silenzio generale”, avevano scritto ieri sui propri canali socia

:

