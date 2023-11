Attacco ribelle contro l'esercito birmano

Diversi dei gruppi ribelli che si oppongono al governo del Myanmar hanno iniziato una grossa operazione militare coordinata contro l’esercito birmano, mettendo in piedi il più grande attacco contro la giunta militare. Da tre settimane i ribelli conquistano ogni giorno nuovi centri abitati, mentre l’esercito finora non è riuscito a organizzare una controffensiva efficace.

Fra i gruppi coinvolti ci sono le Forze di difesa del popolo (PDF), una milizia attiva in tutto il paese che vuole il ritorno alla democrazia, ma anche le milizie etniche che da decenni combattono contro l’esercito per l’autonomia o l’indipendenza della propria regione. Sono gruppi ben organizzati, che in alcuni casi controllano anche pezzi di territorio. Il Myanmar, paese dove vivono 53 milioni di persone e che è grande più del doppio dell’Italia, fu governato da un regime democratico o semidemocratico dal 2015 al 2021, quando la leader di fatto del governo era Aung San Suu Kyi, nota per avere vinto un premio Nobel per la Pac

