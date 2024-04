Attacco israeliano colpisce tre veicoli e causa sette vittime

Tre veicoli colpiti, due blindati e uno non blindato, sette vittime. A bombardarli lunedì notte le forze di Difesa israeliane, come ha ammesso lo stesso premier Benjamin Netanyahu che ha parlato di «tragico errore». Ma come è stato possibile? Secondo la ricostruzione del quotidiano Haaretzche cita fonti della Difesa, l’attacco parte perché le forze israeliane sospettano che un terrorista di Hamas stia viaggiando con il convoglio.

La Difesa conferma ad Haaretz anche che le vetture sono chiaramente contrassegnate, ma la sala operativa dell’unità responsabile della sicurezza del percorso identifica un uomo armato su un camion che viaggia insieme al convoglio delle tre auto. Il camion raggiunge il magazzino insieme ai veicoli, con a bordo i sette operatori umanitari. Pochi minuti dopo, le tre auto lasciano il magazzino senza il camion, sul quale si trova ancora il sospettat

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Corriere / 🏆 2. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Como-Sudtirol, le formazioni ufficiali: lariani all'attacco, difesa a tre per gli altoatesiniIl Como si schiera con una formazione molto offensiva che vede Cutrone al fianco di Gabrielloni con Strefezza e Da Cunha che agiranno sugli esterni. Bellemo e Braunoder saranno i due centrali di centr

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Napoli, per la difesa ci sono Perez e Hancko: in attacco idee Luvumbo e PafundiIl Napoli riparte dalla difesa. Alla fine di questa stagione, il presidente Aurelio De Laurentiis cambierà molto nella rosa azzurra cercando di tornare a dare l’assalto allo scudetto al più presto

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Impresa Italia al 6 Nazioni, Scozia battuta 31-29Attacco letale e difesa di ferro, Olimpico in delirio (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Attacco di panico e attacco d’ansia: differenzeTroppo spesso, erroneamente, associamo un attacco di panico a un attacco di ansia come se fossero equivalenti. Ecco le differenze tra i due.

Fonte: DonnaModerna - 🏆 44. / 51 Leggi di più »

Torino, sparò e uccise ladro: tabaccaio a processo per omicidio volontarioLa difesa: 'Sorpresi dal cambio d'imputazione, ha agito per legittima difesa'

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Dal Venezia al Modena passando per la Samp: la difesa a tre cambia la Serie BDal Venezia che insegue la Serie A a Cittadella, Modena e Reggiana che guardano ai play off pensando prima a blindare la salvezza. La Gazzetta dello Sport in edicola fa il punto sulle squadre che nel

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »