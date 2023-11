Attacco israeliano all'ospedale indonesiano di Jabalia

Almeno dodici persone tra pazienti e familiari sono morte in un attacco dell’esercito israeliano all’ospedale indonesiano del campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, ha affermato il 20 novembre Ashraf al Qidreh, portavoce del ministero della salute di Hamas. “L’esercito israeliano sta assediando l’ospedale indonesiano, che ospita circa settecento persone tra pazienti, medici e infermieri, come ha già fatto con l’ospedale Al Shifa a Gaza”, ha aggiunto.

Il 20 novembre le forze israeliane hanno ampliato le operazioni contro Hamas nel nord della Striscia di Gaza, mentre continuano i negoziati sulla liberazione degli ostaggi in cambio di una tregua.Un giornalista dell’Afp ha invece riferito di un raid aereo contro il campo profughi di Jabalia. Secondo il ministero della salute di Hamas, 41 membri di una stessa famiglia sono morti nel bombardamento della loro casa. L’esercito israeliano ha affermato di aver “esteso le operazioni in nuove aree della Striscia di Gaza”, e in particolare a Jabali





Internazionale » / 🏆 10. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Gaza, devastazione nel campo profughi di Jabalia dopo attacco israelianoDecine di morti e centinaia di feriti per un raid nel nord della Striscia (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92,4 Leggi di più »

Striscia di Gaza, il bombardamento sul campo profughi di Jabalia: i video dopo l’attacco israelianoEdifici crollati e, stando alle fonti mediche locali, “centinaia di morti”. Le immagini mostrano parte del risultato di un bombardamento israeliano sul campo profughi di Jabalia, nel nord della striscia di Gaza. Il ministero della Sanità di Gaza, citato da al Jazeera, parla di un bilancio di almeno cento morti “destinato a crescere”.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 37. / 22,5 Leggi di più »

Colpito ancora il campo profughi di Jabalia, la ricerca dei feriti e la disperazione di un bimbo: 'Non abbiam…Un nuovo attacco aereo israeliano ha colpito il campo profughi di Jabalia, densamente popolato, a Gaza, …

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 67,76 Leggi di più »

Attacco su campo profughi a Gaza, 'almeno 51 morti'Almeno 51 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite in un attacco aereo dell'esercito israeliano al campo profughi di Maghazi nel centro della Striscia di Gaza. E' quanto riferisce - come riporta il sito Ynet - l'agenzia di stampa palestinese Wafa.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92,4 Leggi di più »

Attacco su campo profughi a Gaza, 'almeno 51 morti'Fonti palestinesi, decine sono i feriti. Blinken diretto a Ramallah per incontrare Abu Mazen (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92,4 Leggi di più »

Israele, l'analista che previde l'attacco di Hamas: 'Guerra a Gaza per almeno 10 anni'Yigal Carmon parla all'Adnkronos

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »