Attacco iraniano a Israele come rappresaglia alla bomba del 3 aprile

è una "analisi obiettiva". Teheran "ha attaccato Israele come rappresaglia alla bomba del 3 aprile al suo consolato in Siria", spiega in una intervista a, "ma anche di collegamento con Hamas. Hanno utilizzato 250 droni, 100 missili balistici e 50 da crociera. Un attacco gravissimo e senza precedenti.

Israele sa di non poter accettare che Teheran diventi unaperché cambierebbero totalmente gli equilibri nell’area e ne nascerebbe un vulnus decisivo alla propria sicurezza. I falchi al governo considerano questa un’occasione imperdibile per colpire i reattori nucleari dell’Iran, anche perché, pur non essendo disponibili a intervenire direttamente, gli Usa hanno appena stanziato i fondi per sostenere i loro sforzi militari ed hanno dichiarato il loro totale appoggio".

