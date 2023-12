Attacco informatico colpisce società che serve la Pubblica amministrazione italiana

Una società che serve diverse entità della Pubblica amministrazione italiana è stata colpita da un attacco informatico che ha causato gravi disagi. I cyber pirati hanno criptato i database e richiesto un riscatto in criptovalute al provider che ospita i servizi di Pa Digitale, società del gruppo Buffetti. Tra i servizi bloccati ci sono i sistemi di rendicontazione di Westpole, che fornisce servizi digitali a circa 1.300 entità della Pubblica amministrazione italiana.





MediasetTgcom24 » / 🏆 3. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

La Polizia di Stato pubblica una poesia femminista e scatena una reazione negativaLa Polizia di Stato pubblica una poesia femminista su Instagram e riceve una reazione negativa da parte degli utenti

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Olitalia pubblica il suo primo Report di Sostenibilità per il 2022Olitalia, azienda italiana specializzata nel confezionamento e nella distribuzione di oli extravergini, di oliva, di semi e da frittura, ha pubblicato il suo primo Report di Sostenibilità per il 2022. Il presidente del Gruppo Olitalia, Angelo Cremonini, parla del successo dell'azienda e del suo valore per la tradizione italiana.

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Pnrr, Csel: 'Con la riforma della contabilità pubblica più trasparenza ma preoccupa per piccoli comuni'Se il governo rispetterà ciò che è scritto nel PNnrr entro il 2026, per la prima volta, l’intero sistema pubblico italiano, dai ministeri alle scuole, dalle province alle università, dai comuni alle aziende sanitarie, userà un unico sistema di...

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Tod's lancia il passaporto digitale per la Di Bag con la tecnologia blockchainIl marchio del lusso Tod's ha annunciato il lancio del Digital product passport per la sua iconica Di Bag utilizzando la tecnologia blockchain. Il passaporto digitale permette ai possessori della borsa di accedere ai certificati di prodotto, di origine e a informazioni sulla produzione e sostenibilità.

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Attacco terroristico a IsraeleIl 7 ottobre è un giorno infinito, in cui i terroristi hanno agito con metodo e vogliono ripeterlo. Lo strazio delle vittime e la goduria dei carnefici - Micol_Fla

Fonte: ilfoglio_it - 🏆 30. / 55 Leggi di più »

Opposizioni all'attacco sulla risoluzione dell'accordo migranti tra Italia e AlbaniaLe opposizioni, ad eccezione del M5S, criticano l'accordo migranti tra Italia e Albania e sollevano dubbi sulla sua ratifica in Parlamento. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, difende l'accordo e sottolinea le restrizioni imposte sui centri di accoglienza e sulle operazioni di soccorso.

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »