Attacco informatico all'azienda ospedaliera di Verona

L' azienda ospedaliera di Verona è stata vittima di un attacco informatico che ha causato il blocco del sistema informatico e la richiesta di un riscatto di circa 350mila euro. Nonostante l'azienda abbia dichiarato di non voler prendere in considerazione le richieste dei criminali informatici, l'accesso ai dati è stato compromesso e potrebbe essere accessibile a chiunque sappia utilizzare un computer.

L'attacco ha causato notevoli disagi e ha costretto molti reparti a tornare all'utilizzo di documenti cartacei. L' azienda ospedaliera di Verona aveva appena avviato un nuovo sistema informatico ospedaliero a giugno, con l'obiettivo di estenderlo ad altre aziende sanitarie





