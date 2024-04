Attacco durante la messa in una chiesa cristiana assira di Wakeley

diverse persone, tra cui il vescovo Mar Mari Emmanuel, sono state accoltellate durante la messa in una chiesa cristiana assira di Wakeley.

Secondo i media australiani i feriti non sarebbero in gravi condizioni. L'aggressore, un 15enne, è stato arrestato dalla polizia. Nei video diffusi sui social lo si vede avvicinarsi al vescovo che sta celebrando la messa e colpirlo con un oggetto che però non si riesce a distinguere. In un comunicato la polizia ha affermato che diverse persone hanno riportato "ferite" e che "nessuno è in pericolo di vita e tutti sono curati dai medici del Nuovo Galles del Sud". Le autorità hanno precisato che è stata avviata un'inchiesta e che la comunità locale è stata invitata a evitare la zona. Proprio nella zona della chiesa, dopo l'assalto, sono stati registrati scontri: alcuni agenti sono rimasti feriri e ci sono veicoli danneggiati.

Chiesa Attacco Accoltellamento Vescovo Polizia Arresto

Chiesa Attacco Accoltellamento Vescovo Polizia Arresto

