L'attacco di Hamas ai kibbutz israeliani e la cattura dei loro residenti e della gente che ci lavora ha lasciato nel dolore due comunità, due mondi molto distanti: Israele e Thailandia. A dividerli c'è una distesa di terra lunga 7mila chilometri, battuta ogni anno da migliaia di tailandesi all'interno di un percorso previsto da un accordo bilaterale, che Tel Aviv ha firmato con Bangkok per avere agricoltori che potessero rimpiazzare la manodopera palestinese, ritenuta una potenziale minaccia.

Le fattorie israeliane, fondamentali per la vitalità economica dello Stato ebraico, per anni hanno impiegato lavoratori palestinesi e tailandesi. Ma dopo l'attacco terroristico del 7 ottobre guidato da Hamas e la guerra a Gaza, la maggior parte dei palestinesi è stata bandita da Israele, e molti tailandesi spaventati sono tornati a casa, con danni evidente nel settore agricolo israelian





