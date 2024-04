Attacco con armi da fuoco in una scuola di Vantaa, Finlandia

La polizia finlandese ha riferito che un bambino di 12 anni è stato ucciso e altri due sono stati feriti in un attacco con armi da fuoco in una scuola di Vantaa, vicino a Helsinki. Il presunto autore dell'attacco, anch'egli un bambino di 12 anni, è stato arrestato dopo una breve fuga. I due bambini feriti sono in gravi condizioni in ospedale. L'attacco è stato compiuto con una pistola appartenente a un parente dell'aggressore. La scuola conta circa 800 studenti dai sette ai 15 anni.

Le cause dell'attacco sono ancora sconosciute e la polizia non ha avanzato ipotesi

