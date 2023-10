Attacco alla terna arbitrale dopo il match col Como. Multati la Ternana e mister Lucarelli

"Il VAR dice che nel dubbio il gol lo devi dare: se stai 4 minuti a guardarlo, vuol dire che dubbi ne hai. Mercoledì ci sarà il meeting con l'AIA, e se non mi daranno spiegazioni entro quel giorno io non andrò. Non solo su oggi, ma per gli ultimi tre anni. Sono tre anni che ci perseguitano": così,

il tecnico della Ternana Cristiano Lucarelli, che aveva espresso la propria contrarietà circa la direzione di gara del matchLa Procura Federale è infatti intervenuta e, come si legge su una nota ufficiale delle FIGC,"rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti

relativo all’applicazione della sanzione di € 2000,00 (duemila/00) di ammenda per il Sig. Cristiano LUCARELLI, e di € 2000,00 (duemila/00) di ammenda per la società TERNANA CALCIO S.p. headtopics.com

Lukaku e Donnarumma verranno fischiati giustamente da San Siro. La Juventus è legata ai risultati e la Roma non ha un progetto per il futuro. O almeno, non ancora

