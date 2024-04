Attacco alla fabbrica Ex Gkn: gli operai scendono in piazza

Ex Gkn, gli operai: “Qualcuno ha forzato la porta della fabbrica e tolto l’elettricità. Attacco inquietante, sabato scendiamo in piazza”Le responsabilità dovranno essere accertate, spiegano i lavoratori in una nota, aggiungendo che chi ha agito sapeva dove mettere le mani e aveva come unico scopo quello di togliere corrente alla fabbrica.

“È sempre più forte ile meccanismi poco chiari – commenta la Rsu ex Gkn – anche per questo chiamiamo tutta la comunità solidale ad un corteo a Campi Bisenzio, sabato 6 aprile”. La manifestazione partirà alle 19.30 dalla ex Gkn, a conclusione del programma pomeridiano del festival, per raggiungere piazza Matteucci nel centro di Campi Bisenzio. Nella nota gli operai ripercorrono le ultime settimane, ricordando che il 21 marzo la proprietà si è presentata presso lo stabilimento cercando di mettere deidi un’agenzia a presidio dello stabilimento “al posto degli operai regolarmente a disposizione e senza stipendio

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



fattoquotidiano / 🏆 45. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Amici, anticipazioni primo serale: gli eliminati, gli ospiti e tutti gli aggiornamenti sulla puntata di sabatoSabato 24 marzo su canale 5 prende il via il serale di Amici 23 condotto come sempre da Maria...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Ex Gkn, gli operai: “Qualcuno ha forzato la porta della fabbrica e tolto l’elettricitàL’entrata forzata, la porta della cabina elettrica divelta per togliere l’elettricità a tutto lo stabilimento. È successo durante la notte tra lunedì e martedì nella fabbrica ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze).

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Attacco di panico e attacco d’ansia: differenzeTroppo spesso, erroneamente, associamo un attacco di panico a un attacco di ansia come se fossero equivalenti. Ecco le differenze tra i due.

Fonte: DonnaModerna - 🏆 44. / 51 Leggi di più »

Gli aeroporti chiedono di ridurre l’addizionale comunale: «Incide sui biglietti e penalizza i territori»La proposta di Assaeroporti: portare l’imposta, pagata da ogni passeggero in partenza dagli scali italiani, a 2,5 euro (contro gli attuali 6,5 euro). L’associazione: «La maggior parte dei soldi finisce all’Inps»

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Tassi triplicati in 2 anni, gli italiani chiedono sempre meno mutui per comprare casaI dati in uno studio della Fabi

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Gli Usa chiedono per la prima volta un cessate il fuoco a GazaWashington ha presentato una risoluzione all'Onu: Israele fermi i raid e l'assedio di Rafah, Hamas rilasci gli ostaggi. Ma la mossa di Biden potrebbe...

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »