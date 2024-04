Attacco a Gaza: polemiche sul comportamento dell'esercito israeliano

La più completa l'ha fatta il giornale Haaretz, secondo cui le auto dei sette operatori umanitari uccisi lunedì notte nella Striscia di Gaza sarebbero state colpite con missili lanciati da un drone, una dopo l'altra(WCK) nella Striscia di Gaza da parte di Israele sta creando polemiche riguardo al comportamento dell’esercito israeliano, che ha ammesso la responsabilità dell’attacco ma ha sostenuto che fosse stato provocato da una «mancanza di coordinamento» con la ong.

Questa versione, però, è parzialmente smentita da alcune ricostruzioni che hanno cominciato a circolare sui media israeliani e internazionali. Il quotidiano israelianoche l’attacco alle auto della ong sarebbe stato provocato soprattutto dalla mancanza di disciplina delle unità militari che operano sul campo, che avrebbero violato le regole e gli ordini dell’esercit

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



ilpost / 🏆 7. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Perché Israele ha costruito una strada che divide in due la Striscia di Gaza?Dice che servirà per facilitare le operazioni militari, ma alcuni temono che verrà usata per mantenere il controllo della Striscia anche dopo la fine della guerra

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Israele–Hamas, raid israeliano sulla Striscia di Gaza: almeno 22 mortiMedioriente, Israele colpisce ospedale al Shifa a Gaza City

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Gaza, attacco Israele continua. Hamas diviso su treguaNetanyahu: 'L'offensiva non si ferma'. Hamas spaccato: Sinwar contro l'accordo

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Dell’attacco di Israele all’ospedale al Shifa di Gaza si sa pochissimoÈ iniziato domenica notte, è ancora in corso e sembra essere molto violento: l'esercito israeliano ha detto di aver ucciso e arrestato centinaia di miliziani, ma la situazione di medici e pazienti non è chiara

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Israele, non solo Gaza: attacco si allarga, Hezbollah nel mirinoNetanyahu dice sì alla ripresa delle trattative per gli ostaggi

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Gaza, news 3 aprile: Biden contro Israele per attacco convoglio umanitarioNotizie e aggiornamenti di oggi sulla guerra: il presidente Usa chiede una rapida indagine sull’attacco dei droni delle Forze di Difesa Israeliane al convoglio Wck

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »