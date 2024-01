Attacco a base navale nel porto di Hodeida sul Mar Rosso

Colpita una base navale nel porto di Hodeida sul Mar Rosso. L'esercito Usa:"Attacco per riportare stabilità nell'area". Turchia bombarda 'obiettivi terroristici' in Iraq e Siriaoggi, 13 gennaio 2024. Secondo le ultime news ci sarebbe stata un'sul Mar Rosso. Avvertite diverse esplosioni.utilizzando missili Tomahawk ha colpito una postazione radar.

Si trattato di"un'azione successiva contro uno specifico obiettivo militare associato agli attacchi effettuati il 12 gennaio, progettato per ridurre la capacità degli Houthi di attaccare navi marittime, comprese le navi commerciali", ha affermato il Comando Centrale degli Stati Uniti in una nota., sostiene la televisione al-Masirah gestita dagli Houthi."Il nemico anglo-americano sta prendendo di mira la capitale Sana'a con una serie di attacchi aerei", ha annunciato questa mattina. Gli Houthi hanno aggiunto che è stata colpita la base dell'aeronautica Al-Dailami a Sana'





Adnkronos » / 🏆 8. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Yemen, altro attacco dei ribelli Houthi contro una nave nel Mar RossoHamas e la Jihad Islamica hanno respinto la proposta egiziana di sostituire il loro governo a Gaza in cambio di un cessate il fuoco permanente. Un generale delle Guardie rivoluzionarie iraniane è stato ucciso in Siria in un attacco di Israele. Secondo il ministero della Sanità di Gaza, controllato da, nell'attacco al campo profughi di Al Maghazi sono morte almeno 68 persone. Per la prima volta dopo il 7 ottobre torna a parlare Yahya Sinwar, leader di Hamas a Gaza: "Non ci sottometteremo mai a Israele".Diecimila tonnellate di armi ed equipaggiamento militare: è il totale degli aiuti Usa a Israele dall'inizio della guerra. Lo ha riferito la tv Canale 12 spiegando che ci sono voluti 244 trasporti aerei e 20 navi per consegnare gli aiuti. Inoltre il ministero della Difesa israeliano ha effettuato acquisti dagli Usa per 2,8 miliardi di dollari

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Attacco a Hodeida, città portuale dello YemenUn nuovo attacco ha colpito Hodeida, città portuale dello Yemen controllata dagli Houthi. Non è chiaro se l'attacco provenisse dal mare o dall'aria. Gli attacchi statunitensi non hanno avuto un impatto significativo sulle capacità degli Houthi di impedire il passaggio delle navi commerciali.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Attacchi Houthi alle navi commerciali nel Mar RossoGli attacchi dei miliziani yemeniti Houthi alle navi commerciali nel Mar Rosso stanno diventando una minaccia sempre più pericolosa. L'ultimo attacco vicino allo stretto di Bab el-Mandeb ha innescato una risposta dura da parte delle marine di Stati Uniti e Gran Bretagna.

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

L'Italia adotta un approccio pragmatico nel contrasto agli attacchi nel Mar RossoIl governo italiano adotta un approccio pragmatico e prudente nel contrasto agli attacchi nel Mar Rosso ad opera dei miliziani yemeniti Houthi, sostenuti dall'Iran. La comunità internazionale è preoccupata per la minaccia al traffico marittimo e gli effetti economici di una destabilizzazione.

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Attacco agli Houthi in Yemen, le possibili conseguenze e il ruolo dell’IranTre missili da crociera e diversi droni sono stati intercettati nei giorni scorsi dalle forze Usa nel Mar Rosso: secondo il Pentagono sono stati gli Houthi a lanciarli, verso Israele. Sciiti e stanziati in Yemen, controllano la capitale Sana’a ormai da qualche anno.

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Israele, dov'era l'esercito durante l'attacco di Hamas, il 7 ottobre?L'indagine del New York Times svela la disorganizzazione e il fallimento dell'esercito israeliano e la mancanza di un piano per contrastare Hamas

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »