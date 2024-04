Attacchi israeliani in Siria: obiettivo Iran e Hezbollah

Hanno come obiettivo l'Iran e il gruppo libanese Hezbollah, come si è visto anche lunedì con l'uccisione di un importante generale delle Guardie rivoluzionarie iraniane: dall'inizio della guerra a Gaza i bombardamenti sono diventati sempre più ambiziosiun edificio annesso all’ambasciata iraniana a Damasco, in Siria, è il quinto attribuito a Israele dall’inizio dell’anno, e uno dei tanti che Israele è accusato di compiere sul territorio siriano ormai da anni.

Queste attribuzioni sono molto affidabili: benché Israele non rivendichi quasi mai questo tipo di attacchi, non fa nemmeno tanto per nasconderli, e tutti gli esperti ritengono che si tratti effettivamente di bombardamenti israeliani.più di 40 persone – i bombardamenti israeliani in Siria non colpiscono quasi mai obiettivi siriani: colpiscono soprattutto obiettivi legati all’Iran o a Hezbollah, gruppo armato libanese alleato dell’Iran e nemico di Israel

