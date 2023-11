Attacchi israeliani a Rafah e Gaza City

Il ministero della Sanità di Hamas - riferito da Haaretz - ha detto che almeno 14 persone sono state uccise durante la notte in attacchi israeliani a Rafah, nel sud della Striscia. Al tempo stesso la Mezzaluna rossa palestinese, citata dai media, ha riferito di un attacco aereo israeliano nei pressi dell'ospedale al-Quds di Gaza City.

LASTAMPA: Le truppe israeliane dentro Gaza, continuano le operazioni di terra: 'Abbiamo circondato Gaza city'Continuano le operazioni di terra dell’esercito israeliano che penetra dentro la Striscia di Gaza. Le f…

FATTOQUOTİDİANO: Gli attacchi a Gaza oggi provocheranno altre stragi domani: impariamo dai nostri nonni'Le scemenze fatte in un dato momento storico, per esempio imponendo condizioni di pace vessatorie ai vinti, possono avere conseguenze terribili in un secondo momento'

AGENZİA_ANSA: Ricerche dopo gli attacchi aerei sul nord di Gaza... (ANSA)

AGENZİA_ANSA: Esercito, 450 attacchi su Gaza, ucciso comandante HamasL'esercito israeliano ha ucciso comandanti di Hamas e ha colpito oltre 450 obiettivi nella Striscia nelle ultime 24 ore. (ANSA)

AGENZİA_ANSA: L'esercito d'Israele, 'Abbiamo circondato Gaza City'Blinken a Ramallah incontra Abu Mazen. Hamas: '45 morti nel bombardamento sul campo profughi di Maghazi'. Ha evocato l'atomica a Gaza, Netanyahu sospende un ministro israeliano. Iran: 'Cessate il fuoco o gli Usa saranno colpiti duramente' (ANSA)

AGENZİA_ANSA: L'esercito d'Israele: 'Gaza City è stata circondata, la Striscia è divisa in due'Esercito israeliano: 'Non esclusa azione nell'ospedale di Shifa'. Pioggia di razzi a Tel Aviv. Blinken a Ramallah incontra Abu Mazen. Hamas: '45 morti nel bombardamento sul campo profughi di Maghazi'. Ha evocato l'atomica a Gaza, Netanyahu sospende un ministro israeliano.

