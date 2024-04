La Russia ha riferito di attacchi di droni contro fabbriche in Tatarstan, a più di 1.100 chilometri dall'Ucraina, e ha affermato che alcune persone sono rimaste ferite."Attacchi con droni hanno avuto luogo contro le fabbriche in Tatarstan, a Lelabuga e Nijnekamsk", ha affermato su Telegram il servizio stampa del leader tartaro Rustam Minnikhanov.

L'ultimo bilancio del ministero della Salute della repubblica, citato dall'agenzia Ria Novosti, parla di 13 feriti, tutti studenti, per i bombardamenti, nei quali è stato colpito il dormitorio del politecnico Alabuga nella città di Yelabuga. Un attacco di drone avrebbe inoltre provocato nella notte un incendio in una raffineria di petrolio a Nijnekamsk. Un rappresentante dei servizi di emergenza russi, citato da Ria Novosti, ha detto che malgrado l'attacco le fiamme sarebbero state spente in 20 minuti e il processo produttivo non sarebbe stato interrott

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Droni sulla Russia: raffica di attacchi, in fiamme una raffineria di petrolioL'incendio (poi domato) è scoppiato nell'impianto di Kuibyshev. Un morto e due feriti nel distretto di Chernyansky

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

Oltre 100 morti a Mosca per un attentato, cancellata l'amichevole Russia-ParaguayL'amichevole Russia-Paraguay, in programma lunedì a Mosca, è stata annullata dopo l'attacco terroristico avvenuto a Krasnogorsk, un sobborgo di Mosca, rivendicato dal gruppo jihadista Stato islamico

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

L'Isis-K rivendica l'attentato a Mosca e minaccia la Russia di nuovi attacchiL'Isis-K ha rivendicato l'attentato a Mosca e minacciato la Russia di nuovi attacchi. Secondo il Centro per gli studi strategici e internazionali, l'Isis-K è diventato una minaccia crescente per la Russia. L'emiro del gruppo è stato nominato nel giugno 2020 e sotto la sua guida, l'Isis-K prende di mira la Russia. L'attentato di Mosca è stato rivendicato dall'Isis-K su Telegram. Nel messaggio, l'Isis-K afferma di aver attaccato un grande raduno di cristiani a Krasnogorsk, uccidendo e ferendo centinaia di persone.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Da Beslan a Crocus: la scia di attacchi alla RussiaNegli ultimi vent'anni, la Federazione è stata il bersaglio di una serie di attacchi legati principalmente all'estremismo islamico e alle rivendicazioni indipendentiste dell'Emirato del Caucaso

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Attacchi elettorali tra Russia e UcrainaRazzi ucraini, attacchi russi e dichiarazioni inaccettabili: la tensione tra Russia e Ucraina continua ad aumentare durante il processo elettorale.

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Elezioni Russia, i video degli attacchi ai seggi: molotov contro le urneLa polizia procede ad una serie di arresti

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »