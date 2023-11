Atp Parigi-Bercy, Djokovic agli ottavi di finale: Etcheverry ko

Sul campo Centrale il tennista serbo, numero 1 del ranking mondiale, liquida in meno di un'ora e mezza di partita l'argentino Tomas Martin Etcheverry , numero 31 della classifica Atp, con il punteggio di 6-3, 6-2 . Atp Parigi-Bercy, Djokovic sfida Griekspoor Il 36enne di Belgrado si giocherà l'accesso ai quarti di finale del Masters 1000 francese contro l'olandese Tallon Griekspoor , n.

