Atp Parigi-Bercy 2023, oggi Musetti-Dimitrov: orario, dove vederlo in tv

L'azzurro, primo ad aprire le danze, si sfiderà contro il bulgaro nel sesta e ultimo match di oggi sul Campo 1Concluso l'Atp di Vienna, con la vittoria di Jannik Sinner, il grande tennis si sposta ada oggi, 30 ottobre 2023, fino al 5 novembre. Due gli azzurri in gara: oltre a Sinner ci sarà Lorenzo Musetti, mentre si è cancellato a tabellone compilato Matteo Arnaldi.

Ad aprire le danze sarà il 21enne di Carrara che, inserito nella parte bassa del tabellone, debutterà oggi contro il bulgaro Grigor Dimitrov.sarà l'ultimo match (6°) in programma sul campo 1 con inizio della giornata alle ore 11:00.

Reduce dal titolo di Vienna, il 22enne altoatesino è stato inserito nella parte alta del tabellone, guidata da Novak Djokovic e attende il vincente del derby statunitense tra J.J.Wolf e Mackenzie McDonald. headtopics.com

Sarà possibile seguire il match in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 5 novembre. Mentre in replica dalle 21:00 su SuperTennis.

