ATP Finals, Tsitsipas e Zverev qualificati: rimane solo un posto per Torino

, il torneo riservato ai migliori otto tennisti della stagione che andrà in scena al PalaAlpitour di Torino dal 12 al 19 novembre. Il greco e il tedesco hanno staccato ufficialmente il biglietto per gli atti conclusivi di questa annata agonistica raggiungendo gli ottavi di finale del: il tedesco ha avuto la meglio sul francese Ugo Humbert al tie-break del terzo set, il greco ha invece sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime in due parziali.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SKYSPORT: ATP Parigi Bercy, i risultati di oggi: Djokovic e Tsitsipas agli ottavi, fuori MedvedevIl torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

TUTTOSPORT: Sinner per l'impresa Triplete mai riuscita: Parigi, Atp Finals, Coppa DavisDopo il successo a Vienna, punta a Parigi-Bercy e Torino: dal 2000 a oggi, solo in quattro hanno centrato l’accoppiata. Poi focus sulla Davis

EUROSPORT_IT: Sinner: 'Entusiasta per le ATP Finals a Torino, non vedo l'ora di vedere andrà. Sarà speciale'MASTERS 1000 PARIGI-BERCY - Alla vigilia dell'esordio all'ultimo Masters 1000 della stagione, Jannik Sinner con la nostra Alizè Lim racconta l'emozione e l'attesa per il ritorno alle ATP Finals dove giocherà in casa e tornerà dopo 2 anni dal debutto come sostituto dell'infortunato Berrettini: 'Ci arrivo con uno stato diverso e non vedo l'ora ma...

ILPOST: Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 500 di ViennaGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

AGENZIA_ANSA: Riunione del Comitato di cooperazione frontaliera Italia-FranciaIl primo incontro a Torino con Tajani e Colonna (ANSA)

MEDIASETTGCOM24: Torino, il business delle sedute spiriticheL'inchiesta di 'Striscia la Notizia' sul ricercatore spirituale che invoca l'aldilà tramite una medium e un tavolino

