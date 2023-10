Atp 500 di Vienna, Sinner in semifinale contro Rublev

Il tennista altoatesino si è imposto stasera con un punteggio di 6-3, 6-4, dopo una partita di un'ora e 19 minuti.si disputa sul campo veloce indoor della 'Wiener Stadthalle' di Vienna. Sinner, 22 anni, è il secondo favorito del tabellone. Stasera si è preso una piccola rivincita nei confronti di Tiafoe, che lo aveva battuto due anni fa in semifinale proprio a Vienna.

McEnroe, Panatta e altri campioni del passato a confronto con il giovane altoatesino ormai quarto nel ranking internazionale. Un divertente libro pieno di informazioni e curiosità L'azzurro ha sconfitto in semifinale lo spagnolo Carlos Alcaraz portandosi 4-3 negli scontri diretti tra predestinati.

Leggi di più:

Agi Agenzia Italia »

Sinner-Sonego e Arnaldi-Rublev: dove vedere in tv i match dell’Atp 500 di ViennaIn Austria si giocano gli ottavi di finale: derby tra Jannik e Lorenzo, Arnaldi al test Rublev Leggi di più ⮕

Sinner batte Sonego all’Atp 500 di Vienna: va ai quartiA Vienna Sinner batte Sonego in due set per la quarta volta nel 2023, accede ai quarti di finale Leggi di più ⮕

Sinner-Tiafoe: dove vedere in tv il match dell’Atp 500 di ViennaIn Austria nei quarti di finale Jannik sfida lo statunitense, con cui è avanti 2-1 nei precedenti Leggi di più ⮕

Canzone «contro la Juventus» durante Sinner-Sonego all’Atp 500 di Vienna: la gaffeDurante il derby Sinner-Sonego il dj austriaco mette i Ricchi e Poveri, ma manda la versione di «Sarà perché ti amo» anti Juventus. Era già successo agli Europei di atletica Leggi di più ⮕

Sinner batte Tiafoe all’Atp 500 di Vienna: va in semifinale con RublevJannik Sinner nell'ultimo quarto di finale dell'Atp di Vienna piega Frances Tiafoe in due set e si regala una semifinale contro Rublev Leggi di più ⮕

ATP Vienna, il programma di oggi su Sky: Sinner-Sonego e Arnaldi-Rublev su SkyTutto in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW Leggi di più ⮕