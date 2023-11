Atene, scontri tra gruppi di estrema destra e antifascisti alla metro Monastiraki: 39 arresti

Gli scontri con la polizia e con gli antifascisti Dopo l'aggressione, i neofascisti si sono diretti nei vicoli circostanti, innescando scontri con la polizia e militanti antifascisti. Arrestate 39 persone. L'occasione è stata un raduno di estrema destra, nel sobborgo di Neo Iraklio, per commemorare la morte di due militanti di Alba Dorata, avvenuta il primo novembre del 2013, al quale si è contrapposto un presidio antifascista.

