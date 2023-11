Atene, scontri tra gruppi di estrema destra e antifascisti: fermati 21 italiani

Nella giornata di ieri la polizia greca aveva schierato oltre tremila agenti a seguito dell’annuncio di un raduno di estrema destra, nel sobborgo di Neo Iraklio, peravvenuta il primo novembre del 2013. Nello stesso sobborgo centinaia di manifestanti si sono radunati ieri pomeriggio per partecipare a un presidio antifascista.

