Atene, scontri tra gruppi di estrema destra e antifascisti

Durante l'attacco una donna è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale, riporta il sito di Efsyn. Dopo l'aggressione, i neofascisti si sono diretti nei vicoli circostanti nel centro della capitale.

Nella giornata di ieri la polizia greca aveva schierato oltre tremila agenti a seguito dell'annuncio di un raduno di estrema destra, nel sobborgo di Neo Iraklio, per commemorare la morte di due militanti di Alba Dorata avvenuta il primo novembre del 2013.

Nello stesso sobborgo centinaia di manifestanti si sono radunati ieri pomeriggio per partecipare a un presidio antifascista. Al termine dell'evento, secondo fonti della polizia ellenica citate da Efsyn, alcuni militanti antifascisti si sono radunati presso piazza Victoria, dove si sono verificati scontri con la polizia, che ha reagito al lancio di pietre degli antagonisti con l'uso di fumogeni.

