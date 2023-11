Atalanta, verso l'Inter: mai subiti gol in casa. Ma quando ne prende uno...

Sembra quindi che ogni volta che gli 11 di mister Gasperini subiscono un gol, siano poiJuve, avanti tutta per Samardzic: il like e lo juventino che andrà a UdineCessione Milan a RedBird, è scontro totale per Elliott: Blue Skye viola gli accordi, la Corte minaccia sanzioniRecupero, Coppa d'Africa, contratto: Osimhen torna a Napoli dopo una settimana in NigeriaJuve, accordo con Locatelli per il rinnovo: cifre e dettagliAccedi ora alla tua casella di posta e clicca sul link che ti...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CMDOTCOM: Asllani e quella 'mezza voce': lo scambio Inter-Sassuolo era pronto, ecco com'è andataVe l&39;abbiamo raccontato puntualmente nel corso dell&39;estate, ma adesso è utile riavvolgere il nastro e scandagliare le parole di Kristjan Asllani, centrocampista dell&39;Inter subentrato

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Verso Atalanta-Inter con Scalvini in dubbio: oggi i primi risconti sulla lombalgiaIeri l'Atalanta ha staccato, mentre oggi ci sarà la ripresa dei lavori. La preparazione della sfida all’Inter - sottolinea La Gazzetta dello Sport - vivrà soprattutto dei primi riscontri sulla lom

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Cagliari, Oristanio: 'Ora non penso all'Inter, conosco solo un giocatore'Il trequartista del Cagliari, Gaetano Oristanio (classe 2002, in prestito dall&39;Inter) ha dichiarato in un&39;intervista alla Gazzetta dello Sport: "Sono arrivato nel settore giovanile nerazzurro

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Inter, Scalvini resta un obiettivo: almeno due ostacoli importanti nella trattativa con l'AtalantaGiorgio Scalvini resta un obiettivo di mercato dell'Inter in vista della prossima stagione. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno infatti il nome del centrale italiano dell'Atalanta nei primi posti,

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Atalanta, seduta in vista dell'Inter: Zappacosta torna in gruppo, sono tre gli assentiDopo il successo di lunedì contro l'Empoli, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini ha ripreso oggi la preparazione in vista del match contro l'Inter in programma sabato alle ore 18. Nella seduta di oggi

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Israele, l'ambasciatore all'Onu con la stella di David: schiaffo ai filo-palestinesiUn gesto per mettere le spalle al muro le Nazioni Unite e la sinistra che sembrano confonde l'essere filo-palestinesi con l' anti-sionismo ...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕