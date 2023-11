Atalanta, girandola di bomber: Gasperini rischia di perdere il suo pupillo

Gasperini potrebbe avere un problema non di poco conto; la sua Atalanta, infatti, rischia di perdere un giocatore molto importantee con la voglia di fare ottenere un altro grande risultato per continuare a risalire la classifica. Ottenere un risultato positivo non sarà semplice perché la Dea ha la grande occasione di andare al quarto posto in classifica sfruttando il mezzo passo falso dele sta attraversando un momento di forma decisamente positivo.

Giocatore, dunque, molto importante per l’Atalanta di Gasperini e che può dare un contributo fondamentale non solo contro l’Empoli ma, in generale, in tutta la stagione considerando i numerosi impegni dei bergamaschi tra campionato e coppe. Il tecnico della Dea, però, rischia di perdere il centravanti classe 1991; una situazione che poterebbe la società ad intervenire sul mercato per rinforzare il reparto offensivo.

L’Atalanta è impegnata su tre fronti e vuole essere grande protagonista in tutte le competizioni; gli obiettivi sono la lotta per un postoche ha bisogno di tutta la rosa a disposizione, compreso Muriel la cui situazione (a questo punto) potrebbe risolversi nel prossimo mercato estivo. headtopics.com

