Atac cambia flotta, il pm archivia l'inchiesta sui flambus: «Garantita la sicurezza»

Si aggiungono anche 30 autobus corti acquistati nel 2021 e 100 mezzi ibridi. Ma non è tutto. Entro il 2026 è previsto l'ingresso nel parco Atac di altri 1.054 veicoli, «con la completa sostituzione della flotta Euro 3, avente un'età media di 18 anni, con 150 bus ibridi».

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LEGGOIT: Autista Atac condannato al carcere per violenza sessuale su una passeggera: «Adescata e molestata sul bus»Aveva visto una giovane ragazza che aspettava il bus di sera al freddo, così l'ha...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕

ILGIORNALE: 'Chiusa nel gabbiotto e baciata'. Condannato l'autista Atac che molestò una 19enneUn vero e proprio incubo quello vissuto da una ragazza di diciannove anni, finita nella trappola del conducente, che l'aveva invitata a salire sul bus per abusare sessualmente di lei

Fonte: ilgiornale | Leggi di più ⮕

TODAY_IT: "Se lui non ha idee, che cambi immediatamente lavoro": Cristiano Malgioglio contro MahmoodLa furia del paroliere e giudice di Tale e Quale contro il cantante colpevole di aver copiato il titolo di una sua canzone

Fonte: Today_it | Leggi di più ⮕

SOLE24ORE: ***Cambi: yen sui minimi da 15 anni contro l'euro dopo BoJ(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 ott - Non si arresta la discesa dello yen dopo l'inattesa mossa della Boj. La moneta giapponese e' scesa ...

Fonte: sole24ore | Leggi di più ⮕

SKYSPORT: La nuova Lazio di Sarri: cambi decisivi e Immobile di nuovo protagonistaLeggi su Sky Sport l'articolo La nuova Lazio di Sarri: cambi decisivi e Immobile di nuovo protagonista

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Juve e Roma dominano la formazione più cara dell'Italia. Tre 'cambi' rispetto a quella di SoncinNell’approfondimento di Affidabile.org sul valore delle calciatrici impegnare in Women’s Nations League con le rispettive nazionali viene dedicato spazio anche all’Italia con un’ipotetica form

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕