Assoluzione nel processo per insider trading riguardante le comunicazioni sul test sierologico

Il processo per insider trading riguardava le comunicazioni del 2 aprile 2020 da parte di Venturi, presidente dell'ospedale San Matteo, e il giorno dopo da parte di Rosa, ad di Diasorin, sulla validazione del test sierologico per rilevare la presenza di anticorpi nei pazienti positivi al Coronavirus. Assolti perché il fatto non sussiste.

:

AGENZİA_ANSA: Borsa: l'Europa si conferma positiva con Milano in testaLe Borse europee avanzano positive con Milano in testa (Ftse Mib +0,81% a 28.736 punti) sotto la spinta dei bancari. L'indice d'area, lo stoxx 600, guadagna quasi un punto con i titoli legati al farmaceutico, tech e finanziari in evidenza. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

LEGGOİT: Milano, Attivisti di Ultima Generazione bloccano il traffico di viale Lucania: tensione con gli automobilistiSei attivisti di Ultima Generazione questa mattina a Milano hanno bloccato viale...

Fonte: leggoit | Leggi di più »

İLPOST: Milano e la Valle Camonica: una meta turistica invernaleMilano è diventata una città turistica sempre più popolare, attirando visitatori anche stranieri. Ma la Lombardia offre molte altre attrazioni, come la Valle Camonica, una meta turistica invernale con attività sportive sulla neve e siti patrimonio dell'umanità.

Fonte: ilpost | Leggi di più »

SKYTG24: Milano, bimba morì di stenti: perizia psichiatrica per la madre Alessia PifferiI titoli di Sky Tg24 del 13 novembre, edizione delle 13

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più »

SOLE24ORE: Inaugurazione di Merlata Bloom, il primo centro commerciale urbano di MilanoMerlata Bloom verrà inaugurato mercoledì 15 novembre a Milano e regalerà alla città il primo centro commerciale urbano con 70mila metri quadrati di retail che guarda a un mix innovativo di funzioni.

Fonte: sole24ore | Leggi di più »

CORRİERE: Milano, riapre la Sala del Cenacolo del Museo della Scienza e TecnologiaRiapre la Sala del Cenacolo del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, in via San Vittore 21. Dopo un importante restauro durato un anno, da mercoledì tornerà ad essere visitabile e tornerà ad essere parte del percorso di visita libera del Museo.

Fonte: Corriere | Leggi di più »