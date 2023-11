Assicurazioni obbligatorie contro le catastrofi dal prossimo anno

È quanto ha deciso il governo che ha inserito la norma nella legge di Bilancio. Le assicurazioni, a loro volta, non potranno rifiutarsi di garantire contro le catastrofi, altrimenti saranno costrette pagare multe dai 200mila al milione di euro. Gli eventi climatici, infatti, oltre a portare morte e distruzione, mettono a rischio il tessuto produttivo del Paese danneggiando le imprese che rischiano di fallire in attesa degli aiuti

. Per questo il governo ha deciso di intervenire con la legge di Bilancio, rendendo obbligatorie le polizze assicurative contro le catastrofi dal prossimo anno. Per quanto riguarda le assicurazioni, come detto, non potranno rifiutarsi di garantire. Ma il rischio di dover pagare risarcimenti miliardari non se lo assumeranno da sole: a loro volta potranno riassicurarsi presso Sace, cedendo al veicolo statale il 50% di quel rischio a fronte del pagamento di un premio. Nonostante le proteste delle associazioni delle imprese, che non vogliono nuovi oneri, il governo è andato avanti e ha mantenuto l'obbligo di assicurazione nel testo della legge di Bilancio depositato al Senat

:

AGENZİA_ANSA: Pensioni dei medici, il governo apre a modificheSpuntano multe ad assicurazioni. Pd denuncia, c'è un nuovo condono (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

FATTOQUOTİDİANO: Multe fino ad un milione per le assicurazioni che non erogano polizze contro le calamità alle aziendeLe assicurazioni che si rifiuteranno di accendere la polizza per eventi calamitosi che la legge di Bilancio rende obbligatoria per tutte le aziende saranno sanzionate con multe da 200mila a 1 milione di euro.

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più »

MEDİASETTGCOM24: Calamità naturali, dal 2024 polizza obbligatoria per le impreseLe assicurazioni, a loro volta, non potranno rifiutarsi di garantire contro le catastrofi, o saranno costrette a pagare multe

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »

İLGİORNALE: Arabia Saudita e il fondo Pif a caccia. Puntano banche, assicurazioni e BorseDopo Azimut e Newcastle, nel mirino una partecipazione in Euronext o London Stock Exchange. Disponibilità illimitate grazie al petrolio

Fonte: ilgiornale | Leggi di più »

MEDİASETTGCOM24: Calamità naturali, dal 2024 polizza obbligatoria per le impreseLe assicurazioni, a loro volta, non potranno rifiutarsi di garantire contro le catastrofi, o saranno costrette a pagare multe

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »

İLGİORNALE: Polizza obbligatoria contro le calamità naturali per le imprese: il piano del governoLa novità, che partirà dal prossimo anno, è stata inserita dall'esecutivo all'interno della legge di Bilancio

Fonte: ilgiornale | Leggi di più »