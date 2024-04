Assessora ai trasporti della regione Puglia indagata per corruzione elettorale

Anita Maurodinoia, assessora ai trasporti della regione Puglia, è indagata per corruzione elettorale. Ai domiciliari invece Alessandro Cataldo, referente del movimento politico “Sud al Centro” e Armando De Francesco, consigliere municipale di Bari tra il 2014 e il 2019. Si è dimessa Anita Maurodinoia, assessora ai trasporti della regione Puglia. La decisione, comunicata tramite una nota regionale, è avvenuta a seguito delle indagini che la vedono coinvolta per corruzione elettorale. Due sono stati intanto gli arresti effettuati per queste ragioni nel corso della mattinata del 4 aprile in provincia di Bari. A Triggiano il sindaco Antonio Donatelli e Alessandro Cataldo, referente del movimento politico “Sud al Centro” e marito dell’assessora regionale ai Trasporti della regione Puglia Anita Maurodinoia, sono finiti ai domiciliari con l’accusa di corruzione elettorale e associazione a delinquere.