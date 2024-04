Assemblea straordinaria del Fenerbahçe per decidere il futuro del club

Immaginate un’assemblea di condominio con 25 mila aventi diritto al voto chiamati ad esprimersi per alzata di mano: un’impresa contarli. Sta accadendo più o meno lo stesso all’interno dello stadio del Fenerbahçe. Dopo le violenze alla fine del match di campionato contro il Trabzonspor (i colpevoli non sono ancora stati puniti), il club ha subito pensato di lasciare la lega turca. E ha convocato i suoi soci per decidere cosa fare.

In 25 mila nello stadio del Fenerbahçe Alla chiamata hanno risposto in moltissimi: è servito aprire lo stadio Ülker per accogliere tutti i votanti, che hanno occupato gli spalti. Oggi, però, non si gioca una partita, ma il futuro del club in una delle assemblee straordinarie più partecipate della storia del calcio. “'Stiamo vivendo una giornata che passerà alla storia – ha detto in apertura di assemblea il vicepresidente del club, Erol Bilecik –. Abbiamo superato il numero minimo di 22.58

