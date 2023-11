Assegnato a Horacio Pagani il premio Barsanti e Matteucci

È stato assegnato al designer italo argentino Horacio Pagani, fondatore e proprietario della casa modenese Pagani Automobili, il premio internazionale"Barsanti e Matteucci", giunto alla 22ma edizione. Con il prestigioso riconoscimento il Comune di Pietrasanta (Lucca), con il Rotary Club Viareggio Versilia, vuol ricordare il suo illustre concittadino, padre Eugenio Barsanti, ideatore del primo prototipo di motore a scoppio insieme all'ingegnere Felice Matteucci.

"Un'occasione per non dimenticare la genialità di un nostro concittadino - sottolinea il sindaco e assessore alla cultura, Alberto Stefano Giovannetti - che ha rivoluzionato per sempre la storia dei trasporti ma, soprattutto, per celebrarne l'attualità, omaggiando quanti, in Italia e nel mondo, proseguono l'opera di ricerca scientifica e tecnologica sui mezzi a motore e sulle infrastrutture ad essi dedicate.

Berrettini lascia il coach Santopadre: «Senza te non ci sarebbe stato The hammer, sei riuscito a farmi sognare«Senza di te ci sarebbe stato Matteo Berrettini, ma non ci sarebbe stato 'the... Leggi di più ⮕

Festa Roma, premi a Rohrwacher e per Cortellesi è trisAd Alba Rohrwacher il premio miglior attrice per Mi fanno male i capelli, mentre è tris per l'esordio alla regia di Paola Cortellesi con C'è ancora domani: Premio del pubblico, una menzione speciale e premio speciale della giuri. (ANSA) Leggi di più ⮕

Festa di Roma, premi a Rohrwacher e per Cortellesi è trisAd Alba Rohrwacher il premio miglior attrice per Mi fanno male i capelli, mentre è tris per l'esordio alla regia di Paola Cortellesi con C'è ancora domani: Premio del pubblico, una menzione speciale e premio speciale della giuri. (ANSA) Leggi di più ⮕

World Cheese Awards, 22 premi per la Nazionale italiana formaggiSuccesso per i formaggi italiani nel mondo: 22 premi sono andati infatti alla Nazionale italiana formaggi CheeseItaly al World Cheese Awards 2023 in Norvegia. (ANSA) Leggi di più ⮕

Festa di Roma, premi a Rohrwacher e per Cortellesi è trisAd Alba Rohrwacher il premio miglior attrice per Mi fanno male i capelli, mentre è tris per l'esordio alla regia di Paola Cortellesi con C'è ancora domani: Premio del pubblico, una menzione speciale e premio speciale della giuri. (ANSA) Leggi di più ⮕

Julia Roberts, i film, i premi: la vita di Matthew Perry in fotoAddio a Matthew Perry. L’attore che ha interpretato l’amato personaggio di Leggi di più ⮕