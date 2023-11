Ascolti tv: “Cuori” su Rai1 vince la sfida serale. “Che tempo che fa” di Fazio su Nove, secondo programma più…

Il nuovo appuntamento con la serie Cuori, su Rai1, vince la sfida della prima serata tv di ieri con 2 milioni 908mila spettatori pari al 16.6% di share (3 milioni 97mila spettatori con il 15.97% di share per il primo episodio, 2 milioni 717mila con il 17.44% di share per il secondo). Ancora ottimi ascolti per Che tempo che fa, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, che sfiora l'11% di share (10,7%) e conquista 2.135.000 spettatori di share su NOVE, con picchi d'ascolto di 2.495.

94% di share, mentre su Italia1 il film Harry Potter e la pietra filosofale ha ottenuto 1 milione 84mila spettatori con il 6.53% di share. Su Rete4 l'appuntamento con il talk Dritto e Rovescio è stato visto da 712mila spettatori (5.19% di share), mentre su Rai2 Il Collegio ha avuto 655mila spettatori (3.4%). Su La7 In Onda ha registrato 325mila spettatori e l'1.9% di share. Su Tv8 Formula 1 - GP Messico in diretta ha avuto 1 milione 575mila spettatori con l'8.2% di share.

Cuori 2: Stasera la Quinta Puntata della Seconda Stagione della Fiction di Rai1Questa sera 29 ottobre va in onda la quarta puntata la nuova stagione della fiction di Rai1 intitolata Cuori, ambientata nella Torino di fine anni 60. Leggi di più ⮕

Che tempo che fa, Fedez: “Mai fatto in pubblico”, inedito da FazioFedez sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa , sul Nove. “Se mi vedete balbettare non preoccupatevi”, è il mess... Leggi di più ⮕

Fedez a Che tempo che fa: 'Se balbetto, non vi preoccupate'Il rapper tra gli ospiti della puntata di oggi Leggi di più ⮕

Che tempo che fa, la letterina di Littizzetto a Meloni sugli asili'Cara Meloni singola, quindi Melona...' Leggi di più ⮕

Fedez a Che tempo che fa: «La salute mentale è un'emergenza»Fedez | il ritorno a casa Leggi di più ⮕

Che tempo che fa, Schlein getta la maschera su Israle: "Una strage"E niente, non ce la fanno. Anzi, non ce la fa proprio la segretaria del Pd, Elly Schlein , a schierarsi al fianco di Israele, senza se e senza ma, e ... Leggi di più ⮕