Ascoli-Parma, i convocati di Pecchia: out in quattro. Prima chiamata per Amoran e Cyprien

, della situazione della rosa ha così parlato il tecnico dei ducali Fabio Pecchia:"Dovremo essere prontissimi per una partita impegnativa. Hernani non verrà con noi, ha avuto la febbre ieri e quindi non parte. Balogh ha avuto un problemino alla caviglia, verranno con noi Amoran e anche Cyprien. La squadra è in buone condizioni. Charpentier? Non sono stati mesi facili, ma il gol è la migliore medicina. Continua a lavorare per mantenere i suoi standard e alzare il livello.

Da segnalare che i due giocatori ai box per precaria condizione fisica - i citati Hernani e Balogh - vanno ad aggiungersi ai già noti Valenti e Partipilo.SudTirol, Bisoli:"La Samp vuole risalire la china, io voglio rivedere una prova come a Cremona"Cittadella-Cremonese, le formazioni ufficiali: torna Kastrati dal 1', e Stroppa fa turn overAg.

Zaire-Emery, classe 2006, fa impazzire il Milan. In Italia invece il 2001 Rovella è considerato un baby. Il mercato della Juve, le nostre Nazionali e il confronto 'Champions': siamo un paese per vecchiZaire-Emery, classe 2006, fa impazzire il Milan. In Italia invece il 2001 Rovella è considerato un baby. Il mercato della Juve, le nostre Nazionali e il confronto 'Champions': siamo un paese per vecchiSerie A, per i prossimi 5 anni diritti Tv ancora a Dazn e Sky. headtopics.com

e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com

Italia Notizie

Leggi di più:

TuttoMercatoWeb »

Ascoli-Parma, i convocati di Viali: agli assenti Bogdan, Botteghin e Tavcar si aggiunge KrajaDomani in campo l'Ascoli, che in occasione dell'11ª giornata del campionato di Serie B, riceverà la visita del Parma, nel match che si giocherà al 'Del Duca' alle 16:15. E che, sul fronte bianconer Leggi di più ⮕

Ascoli, Viali: 'Sulla carta Parma con qualcosa in più. Intensità utile per colmare il gap'Alla vigilia del match del 'Del Duca' contro il Parma il tecnico dell'Ascoli William Viali ha analizzato i temi della gara nella consueta conferenza stampa prepartita. “La squadra sta particolarment Leggi di più ⮕

Simurina come Gvardiol: Parma avanti, insidia GenoaCalciomercato e altro Leggi di più ⮕

Parma, 'Boccioni. Prima del Futurismo' alla Magnani-Rocca di Mamiano di TraversetoloQuasi duecento opere, tra cui spiccano alcuni capolavori assoluti dell'artista, raccontano fino al 10 dicembre gli anni giovanili e della formazione Leggi di più ⮕

L'Equipe in prima pagina sul 3-1 del Marsiglia all'AEK Atene: 'In tutta amicizia''In tutta amicizia'. Così titola oggi in prima pagina L'Equipe, riferendosi al 3-1 del Marsiglia sull'AEK Atene. Nonostante la vicinanza tra le tifoserie dei due club, l'OM non ha fatto sconti e ha c Leggi di più ⮕

Classifica The, La Sapienza prima in Italia in materie umanisticheLa Sapienza conferma e migliora il primato per l'ambito disciplinare Arts and Humanities, secondo il ranking per materie di Times Higher Education. (ANSA) Leggi di più ⮕