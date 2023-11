Arsenal, l'ex Wenger non crede nella rotazione dei portieri: 'Semplicemente non funziona'

La scelta dell'Arsenal di Arteta di puntare su due numeri 1 di alto livello sta facendo discutere in Inghilterra, sin dall'arrivo di Raya a Londra.è apparso critico verso la scelta di fare rotazioni in porta. A chi gli chiedeva se fosse necessario un titolare designato, Wenger ha risposto:"Sempre. Questo è quello che credo io, non credo nelle rotazioni coi portieri, non ritengo giusta la mancanza di chiarezza in termini di gerarchia coi portieri.

De Laurentiis: sconfitta del calcio italianoFOCUS TMW - Classifiche a confronto: volano Inter e Juve. Crollano Napoli e Roma: -8!Inter-Roma 1-0, le pagelle: Acerbi annulla Lukaku. E Thuram non lo fa rimpiangereLukaku non tocca palla nei fischi, una Roma incerottata soffre e cade a San SiroLe pagelle del Napoli - Disastro Rrahmani, Politano fa un gol-capolavoro.

Arsenal, Arteta si tiene stretto Tomiyasu: 'Lo adoro, come lo adorano tutti'Il tecnico dell&39;Arsenal Mikel Arteta ha parlato di Takehiro Tomiyasu, difensore ex Bologna che piaceva all&39;Inter in estate: "Lo adoro, tutti lo adorano. E&39; uno dei più popolari Leggi di più ⮕

Le pagelle di Pavoletti: semplicemente Pavoloso, è l'uomo della provvidenzaDopo il gol promozione, c'è la firma di Leonardo Pavoletti anche sulla prima vittoria del Cagliari in questo campionato di Serie A. Subentrato nel finale, è il centravanti l'uomo copertina del clamo Leggi di più ⮕

Arsenal, un centrocampista farà le valigie: Juve alla finestraThomas Partey è sempre più lontano dall&39;Arsenal. Secondo Sky Sports, il centrocampista starebbe pensando concretamente a lasciare Londra già a gennaio a causa dello scarso utilizzo. Leggi di più ⮕

Arsenal-Sheffield United, le formazioni ufficiali: Nketiah titolare, out Jesus e OdegaardLa Premier League non si ferma. Alle 16 l'Arsenal scende in campo contro lo Sheffield United e Arteta opta per una formazione molto offensiva, decisa a conquistare i 3 punti dopo l'impegno di Champion Leggi di più ⮕

Juventus su Partey dell'Arsenal, Milan in lizza per Guirassy, il Napoli punta GimenezCALCIOMERCATO - Voci dall'Inghilterra danno Thomas Partey, centrocampista classe 1993 dell'Arsenal: la Juventus osserva interessata. Serhou Guirassy è da tempo Leggi di più ⮕

Scosse di assestamento post-globalizzazioneNon esiste un fronte che si oppone all’Occidente, ma semplicemente una coincidenza temporanea di interessi tra paesi molto distanti da tutti i punti di v… Leggi di più ⮕