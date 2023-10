Arsenal, Arteta ha già le idee chiare per il 2024-25: Tchouameni considerato il partner ideale di Rice

avrebbero già indicato il centrocampista francese come priorità per la prima sessione del 2024-2025. L'ex Monaco, oggi al Real Madrid, piace moltissimo a mister Arteta, che lo considera il giocatore ideale per affiancare il nuovo acquisto Declan Rice nella mediana biancorossa.

Il classe 2000, legato attualmente al Real Madrid da un contratto fino al 2028, dal canto suo è ormai diventato un titolare inamovibile dello scacchiere di mister Ancelotti.

Zaire-Emery, classe 2006, fa impazzire il Milan. In Italia invece il 2001 Rovella è considerato un baby. Il mercato della Juve, le nostre Nazionali e il confronto 'Champions': siamo un paese per vecchiZaire-Emery, classe 2006, fa impazzire il Milan. In Italia invece il 2001 Rovella è considerato un baby. Il mercato della Juve, le nostre Nazionali e il confronto 'Champions': siamo un paese per vecchiSerie A, per i prossimi 5 anni diritti Tv ancora a Dazn e Sky. headtopics.com

e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com

Italia Notizie

Leggi di più:

TuttoMercatoWeb »

Morgan Stanley, Ted Pick nuovo ceo 2024: prende il posto di James GormanL’australiano che salvò l’istituto di credito dalle secche della crisi finanziaria del 2008 resterà con il ruolo di presidente esecutivo Leggi di più ⮕

Triumph Bonneville Stealth Editions 2024Ecco qui le otto Modern Classics che danno vita alla collezione 2024, disponibile sul mercato per un solo anno. L'occasione è ghiotta per tutti gli appassionati del custom e dello stile classico. Leggi di più ⮕

Sanremo 2024, Fiorello conferma: «Ci sarà Jovanotti»Penultima puntata con Fiorello in 'Aspettando Viva Rai2!', prove generali del programma... Leggi di più ⮕

Serie A 2023/2024, ecco il calendario completo fino alla 38^ giornataDi seguito il calendario completo della Serie A, fino alla 38^ ed ultima giornata: 10ª GIORNATA Cagliari-Frosinone Empoli-Atalanta Genoa-Salernitana Inter-Roma Juventus-Hellas Verona Lazio-Fiorentin Leggi di più ⮕

Tour de France 2024, la prima tappa a FirenzeIl prossimo Tour de France partirà per la prima volta dall'Italia. Presentata oggi a Parigi l'edizione numero 111 che scatterà d... Leggi di più ⮕

Porti, approvato all'unanimità il bilancio previsione 2024 Adsp CivitavecchiaStimato avanzo economico di circa 4,6 milioni Leggi di più ⮕