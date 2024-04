Arriva un'irruzione di aria fredda dalla Scandinavia

In questa settimana il sole e il caldo del weekend appena trascorso saranno solo un ricordo: è atteso infatti l'arrivo di un'insidiosa irruzione di aria fredda proveniente dalla Scandinavia , destinata a destabilizzare il tempo almeno su parte del nostro Paese. Correnti d'aria di origine polare A partire da martedì 16 aprile si registrerà una svolta a livello emisferico.

Il caldo anomalo A causa dei forti contrasti che potrebbero venirsi a creare tra masse d'aria diverse non escludiamo la possibilità di eventi estremi come grandinate e nubifragi: dopo la fase di caldo anomalo dei giorni scorsi, è aumentata infatti l'energia potenziale in gioco nei bassi strati dell'atmosfera e di conseguenza il rischio di forti temporali.

Aria Fredda Scandinavia Tempo Clima Italia

