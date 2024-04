Arresto di una donna per erogazione di utilità economiche a un clan

La donna di 28 anni era stata arrestata, insieme al compagno, nel febbraio del 2023. Secondo l’accusa, dal 2021 al dicembre 2022, i due “erogavano utilità economiche a un”. Notizie che poi – secondo quanto ricostruito dalla procura – attraverso le conoscenze del suo compagno De Vivo venivano “consegnate” anche a persone vicine al clan.

Il pm al termine della requisitoria ha chiesto l’attenuazione della misura cautelare sollecitando per Marianera i Il pm al termine della requisitoria ha chiesto l’attenuazione della misura cautelare sollecitando per Marianera iLa donna di 28 anni era stata arrestata, insieme al compagno, nel febbraio del 2023. Secondo l’accusa, dal 2021 al dicembre 2022, i due “erogavano utilità economiche a un”. Notizie che poi – secondo quanto ricostruito dalla procura – attraverso le conoscenze del suo compagno De Vivo venivano “consegnate” anche a persone vicine al clan

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



fattoquotidiano / 🏆 45. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Una donna salva una cagna randagia e si ritrova con una cucciolata inaspettataUna donna salva una cagna randagia e si ritrova con una cucciolata inaspettata. La storia di Carol, un cane salvato nel famigerato "corridoio della crudeltà" di Houston.

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

NBA, Lou Williams racconta: 'In una settimana ho comprato una Ferrari e una Lamborghini'L'ex sesto uomo NBA (tre volte vincitore del premio destinato a chi esce dalla panchina) ha raccontato in un podcast i pericoli di uno stile di vita un po' troppo 'allegro' con i guadagni NBA.

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Armenia, spari e esplosioni in una stazione di polizia a Erevan: un arrestoL'attacco sarebbe stato compiuto da tre aggressori: due rimasti feriti. Il terzo fermato dalle forze speciali

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »

Milano, va in arresto cardiaco in metropolitana: salvato da una coppia di infermieriProvvidenziale l'intervento dei due giovani che però precisano: 'Non siamo degli eroi, agire tempestivamente ci è venuto istintivo e la collaborazione tra noi è stata naturale'

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Arresto cardiaco: una app può salvarti la vitaArresto cardiaco una app può salvarti la vita: recluta i soccorritori più vicini risparmiando minuti preziosi rispetto all'ambulanza

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

Trova una vecchia valigia in cantina, una donna scopre così un tesoro della naturaUna persona ha trovato una vecchia valigia rovinata in cantina e ha avuto la curiosità di aprirla…

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »