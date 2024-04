Arresti per corruzione e compravendita di voti a Bari

Non ci sono le condizioni per le primarie insieme. A una prima inchiesta giudiziaria, si aggiunge oggi una seconda inchiesta in cui è coinvolto il voto di scambio, cose che noi stiamo denunciando da tempo", dice il leader dei 5 Stelle in piazza. Schlein, attesa domani, è sempre in tempo per cambiare idea A Bari arresti per corruzione e compravendita di voti .

Indagato anche un assessore regionale che si dimetteNon è “La canzone popolare” di Ivano Fossati la colonna sonora delle primarie del centrosinistra a Bari, ma il rumore delle sirene per gli arresti di dirigenti e amministratori del campo civico che ha fiancheggiato in questi anni le giunte di Michele Emiliano e Antonio Decar

Primarie Inchiesta Corruzione Compravendita Di Voti Bari

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



ilfoglio_it / 🏆 30. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Bari, traffico droga con modalità mafiose: 56 arrestiNel corso dell’attività investigativa, dal 2017 al 2020, sono già stati sequestrati circa 80 chilogrammi di hashish, 7 chilogrammi di cocaina e 2 chilogrammi di marijuana e sono state arrestate numerose persone tra acquirenti e corrieri della droga

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Modena-Bari 1-1, le pagelle: Pucino salva il Bari, Palumbo glaciale dal dischettoRisultato finale: Modena-Bari 1-1 Modena Seculin 6 - Inoperoso per gran parte della partita, attento in occasione del tiro in porta di Sibilli nel primo tempo. Incolpevole sul gol. Riccio 6 - Gara o

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Delmastro: “Io a 3 metri dallo sparo di Capodanno? Capanna ricorda male”“Non so, non ho letto l’interrogatorio e quindi non posso parlare”.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Preoccupazione del M5s per la situazione a BariIl Movimento 5 Stelle esprime preoccupazione per la serie di arresti a Bari e non accetta strumentalizzazioni politiche.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Mafia a Bari, Decaro smentisce Emiliano: non mi portò dalla sorella del boss CapriatiMafia a Bari, Decaro smentisce il governatore pugliese Emiliano: non mi portò dalla sorella del boss Capriati

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »

Bari, Decaro: “Emiliano non ricorda bene, mai stato dalla sorella del boss Capriati”Manifestazione Bari, Decaro: migliore risposta questa piazza

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »