Arrestato l'ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales

L'ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, è stato arrestato dalla Guardia Ciivile, che lo ha prelevato all'arrivo all'aeroporto di Barajas, proveniente dalla Repubblica Dominicana.

L'arresto e il rilascio Rubiales, atterrato poco prima delle 11 allo scalo madrileno, è stato prelevato dagli agenti dell'Uco della Guardia Civile e fatto salire a bordo di un furgone diretto, presumibilmente, al tribunale di Majadahonda (Madrid), dove in giornata potrebbe prestare dichiarazioni davanti al giudice istruttore dell'inchiesta sui contratti chiusi dalla Federcalcio negli ultimi 5 anni, durante la sua presidenza, che lo vede indagato per presunta corruzione, amministrazione sleale e riciclaggio di capitali. Poche ore dopo è stato rilasciato in attesa della convocazione del tribunal

L'ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, rilasciato dopo l'arrestoL'ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, è stato rilasciato dopo l'arresto questa mattina dalla Guardia Civil, che lo ha prelevato all'arrivo all'aeroporto di Barajas di Madrid, proveniente dalla Repubblica Dominicana. L'ex presidente della Federcalcio spagnola (Rfef) è stato interrogato direttamente in un locale della polizia presso l'aeroporto. A Rubiales sono state prese le impronte digitali, poi gli sono stati letti i diritti: l'ex dirigente, assistito dai suoi avvocati, si è avvalso della facoltà di non rispondere. È stato quindi rilasciato in attesa di comparire davanti alla giudice che segue l'indagine per corruzione nella quale risulta indagato

