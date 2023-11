Arrestato in Germania l'uomo ricercato per omicidio

Vivo, senza più carburante né soldi, remissivo. Filippo Turetta era qui, a bordo della sua Fiat Grande Punto con la carrozzeria nera e il cofano ammaccato, lungo la corsia d’emergenza dell’A9 a Bad Dürenberg e cioè a una manciata di chilometri da Lipsia, gli ultimi trenta dei mille percorsi in una settimana di fuga dalle sue responsabilità per l’omicidio di Giulia Cecchettin.

Sconfitto come un automobilista appiedato qualsiasi, a fari spenti, dopo essere stato vanamente cercato in tutto il Nordest e pure in Austria: invece era arrivato fino in Germania e chissà se stava tornando in Italia, quando sabato sera è stato fermato dalla polizia del Sachsen-Anhalt, che ieri pomeriggio l’ha portato al Tribunale di Halle per l’udienza di convalida dell’arresto e quindi direttamente in carcere, senza più passare per gli uffici dell’ispettorat





