Arrestato in Germania il 22enne responsabile dell'omicidio di Giulia Cecchettin

Dopo la cattura in Germania, si attende il ritorno in Italia del 22enne arrestato per l'omicidio della giovane. Oggi un minuto di silenzio nelle scuole italiane per Giulia e per le donne vittime di violenza. Si attende ora l'estradizione in Italia di Filippo Turetta, il 22enne arrestato per l'omicidio dell'ex Giulia Cecchettin.

Secondo la procura di Venezia la ragazza, dopo essere stata sequestrata da Turetta, sarebbe stata uccisa a coltellate e poi spinta giù da un dirupo, nei pressi di un canalone nella zona del lago di Barcis dove il corpo è poi stato ritrovato dopo giorni di ricerche, il 18 novembre scorso. Le accuse formulate al momento dalla procura di Venezia contro Turetta sono quelle di omicidio premeditato e sequestro di persona. Un quadro che "solo all'esito delle consulenze e degli ulteriori approfondimenti potrà essere meglio chiarito", ha precisato ieri una nota del procuratore Bruno Cerchi. Quanto alla premeditazione, "dobbiamo ancora valutare i dati di fatto e questo potrà essere fatto solo dopo gli accertamenti irripetibili"





Adnkronos » / 🏆 8. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Arrestato in Germania Filippo Turetta, l'assassino di Giulia CecchettinFilippo Turetta è stato arrestato in Germania per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Sarà un giudice tedesco a decidere sulla sua consegna.

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 18. / 64,68 Leggi di più »

Giulia Cecchettin, Filippo Turetta arrestato in Germania: le news di oggi 19 novembreRicercato per l’omicidio dell’ex fidanzata, trovata morta ieri, di lui si erano perse le tracce da domenica scorsa: è stato fermato su mandato di arresto europeo

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Giulia Cecchettin uccisa brutalmenteGiulia Cecchettin è stata uccisa da svariate coltellate che l'hanno colpita alla testa e al collo. Il suo ex fidanzato è stato fermato in Germania.

Fonte: TgLa7 - 🏆 26. / 28,125 Leggi di più »

Giulia Cecchettin, martedì un minuto di silenzio nelle scuole e laurea post mortem in Ingegneria biomedicaLe iniziative dopo l'assassinio di Giulia: il ministro dell'Istruzione Valditara lancia l'appello alle scuole, la ministra dell'Università Bernini annuncia che le sarà conferita la laurea in Ingegneria: «È già dottore, manca solo la formalità»

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95,48 Leggi di più »

Omicidio di Giulia Cecchettin: il presunto assassino sarà estradato in ItaliaGiulia Cecchettin è stata massacrata da una ventina di fendenti la sera stessa in cui ha provato a fuggire dall'ex fidanzato. Il presunto assassino sarà estradato in Italia tra pochi giorni.

Fonte: Today_it - 🏆 11. / 72,072 Leggi di più »

Elena, la sorella di Giulia Cecchettin: 'Quelli come Turetta non sono mostri, sono figli del patriarcato'Il padre Gino: 'Non provo odio. Spero che viva a lungo per capire cosa ha fatto, per pensarci'. Nicola Turetta, il padre di Filippo: 'Era u…

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »