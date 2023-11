Arrestato campione velista Milos Radonjic per traffico internazionale di droga, fra i favoriti alla ...

La Polizia di Frontiera Marittima e la Squadra Mobile di Trieste ha arrestato Milos Radonjic , del Montenegro, lo skipper di Maxi Jena , un racer di 24 metri tra i favoriti della Barcolana , la regata più numerosa al mondo , entrata nel Guinness World Record. Montenegrino, 33 anni, è stato vincitore di numerose prestigiose regate.

L’indagine statunitense è basata su intercettazioni, messaggi criptati e interessa il tentativo di trasferire in Europa oltre due tonnellate di cocaina da Ecuador e Colombia. Secondo le autorità statunitensi il velista Radonijc avrebbe coordinato e pianificato il trasporto. Lo skipper nega. Nel corso dell’interrogatorio davanti alla Corte di Appello di Trieste Radonjic ha detto che si tratta di un caso di omonimia.

