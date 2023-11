Arrestato a Tivoli un professore di religione per violenza sessuale su minori

Violenza sessuale su minori, arrestato a Tivoli (Roma) un professore di religione di 46 anni. Mirko Campoli, presidente dell’azione cattolica della diocesi di Tivoli, è stato raggiunto da misura cautelare richiesta dalla Procura

. Ragazza di 19 anni trovata sanguinante in una discoteca di Milano: «Non ricorda nulla, è sotto choc» Picchia la moglie e la costringe a fare sesso, la donna lo denuncia dopo 17 anni di maltrattamenti L'accusa al professore L'accusa per il professore è violenza sessuale. Le vittime sarebbero quattro ragazzi di età compresa, all'epoca dei fatti, tra i 10 e 15 anni. Violenze, secondo quanto spiega una nota del Procuratore di Tivoli, Francesco Menditto, andate avanti per anni. L'indagato «dopo avere creato una relazione di fiducia e amicale con i minorenni e i loro genitori - spiega la nota del Procuratore - è gravemente indiziato di avere commesso violenze sessuali, specie approfittando di gite organizzate unitamente ad associazioni educative anche di carattere religioso, delle quali faceva parte». Le violenze sarebbero avvenute nel circondario della zona di Tivoli e in altre località italiane. Secondo quanto affermato dal Procuratore, la curia per due volte avrebbe ignorato le segnalazioni di abusi arrivate dalle famiglie delle vittime. Modalità intimidatorie Le violenze sarebbero avvenute nel circondario della zona di Tivoli e in altre località italiane

:

