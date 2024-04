Arrestati due palermitani per violenza sessuale di gruppo

I carabinieri del nucleo operativo di Palermo Piazza Verdi hanno arrestato due palermitani, di 41 e 44 anni, accusati di violenza sessuale di gruppo. L'indagine, coordinata dalla Procura del capoluogo, ha consentito di fare luce sullo stupro subito da una turista a novembre del 2023. All'inchiesta hanno collaborato i militari appartenenti alla Rete Antiviolenza del Comando Provinciale.

La vittima, una cittadina canadese, sarebbe stata fatta ubriacare dai due indagati che l'hanno poi seguita fino al B&B in cui alloggiava e l'hanno stuprata ripetutamente. La donna, completamente stordita, si è risvegliata sola in camera la mattina successiva e si è accorta che le erano stati anche rubati dei soldi. Ad avvisare i carabinieri furono i medici del Policlinico che avevano in cura il fidanzato della donna, allora ricoverato in ospedale.

Gli investigatori andarono nell'albergo per accertarsi che il racconto fosse vero e trovarono la vittima in stato di choc. Solo dopo qualche ora la canadese riuscì a raccontare cosa era accaduto.

Arresto Violenza Sessuale Gruppo Palermo Indagine Turista

